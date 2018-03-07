هاينكس: توخيل المدرب المناسب لقيادة بايرن

اعتبر المدرب المخضرم يوب، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن توماس توخيل، مدرب دورتموند السابق يتمتع بكل الإمكانيات المطلوبة لتولي تدريب الفريق البافاري.

وعاد هاينكس (72 عاماً) من الاعتزال ليتولى تدريب بايرن ميونخ للمرة الرابعة في أكتوبر الماضي عقب إقالة كارلو أنشيلوتي، وقد أعاد الفريق سريعا إلى المسار الصحيح من خلال طفرة في النتائج لكنه كرر أكثر من مرة أنه لن يستمر في التدريب بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان هاينكس قد اعتزل التدريب في 2013 عقب قيادة بايرن ميونخ لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وفي ظل منافسة بايرن ميونخ على الألقاب الثلاثة من جديد في الموسم الحالي حاول مسؤولو بايرن إقناع هاينكس بالاستمرار في تدريب الفريق، ولكن المدرب المخضرم حول الأنظار إلى توخيل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند.

وقال هاينكس في تصريحات لمجلة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء: دورتموند قدم كرة قدم رائعة وقدرات فنية عالية تحت قيادة توشيل. فقد استعرض الفريق استفادته من كل الأدوات الحديثة التي باتت جزءا من كرة القدم اليوم. توخيل قاد الفريق للوصافة في الدوري ولقب كأس ألمانيا، وتقديم كرة قدم جذابة، وأعتقد أن توماس يتمتع بالكفاءة لتدريب بايرن.