إيمري تشان يحسم مستقبله بنهاية الموسم

قال إيمري تشان لاعب وسط ليفربول إنه يضع كامل تركيزه حاليا على اللعب مع فريقه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأكد أن وكيله أغلق باب المفاوضات مع أي فريق حتى نهاية الموسم الجاري.



وينتهي تعاقد تشان، الذي خاض 164 مباراة منذ الانضمام إلى ليفربول، في يونيو الماضي ولم يوقع على عقد جديد وذكرت تقارير أن اللاعب البالغ عمره 24 عاما سينتقل إلى يوفنتوس.



ونقلت صحيفة ليفربول إيكو عن تشان قوله: "بكل تأكيد يجب علي التفكير في مستقبلي الكروي".



وزاد: "لم أوقع على أي عقد مع أي فريق آخر. تركيزي ينصب فقط على الموسم الجاري. نريد إنهاء الدوري في المركز الثاني كما أننا بلغنا دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا ونريد التقدم. هذا كل تركيزي في الوقت الحالي".



وظهر اللاعب الألماني بشكل قوي خلال التعادل بدون أهداف أمام بورتو في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال يوم الأربعاء في أنفيلد ليتأهل بنتيجة 5-صفر في مجموع المباراتين.



وضمن أيضا ريال مدريد حامل اللقب ويوفنتوس ومانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الظهور في دور الثمانية.



وستستكمل مباريات دور الستة عشر الأسبوع المقبل على أن تسحب قرعة دور الثمانية في 16 مارس آذار.



وقال تشان: "دعونا نرى من سيتأهل إلى دور الثمانية. أدينا عملنا وتأهلنا. أفضل عدم مواجهة فريق إنجليزي لكني لا أهتم بهوية المنافس".



وواصل: "لا أحب الحديث عن المستقبل لكن لو واصلنا بهذا المستوى يمكننا بلوغ النهائي".



وفاز ليفربول بثلاث مباريات متتالية في الدوري ويحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد ثاني الترتيب قبل مواجهة الغريمين في أولد ترافورد يوم السبت.