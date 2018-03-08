الاتحاد الأوروبي ينظر في انتهاكات جمهور باريس

سيعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باريس سان جيرمان بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية وانتهاكات أخرى ‭‬‬خلال الخسارة 2-1 بملعبه أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر في دوري الأبطال، ليودع البطولة بالهزيمة 5-2 في النتيجة الاجمالية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان بموقعه على الإنترنت إنه يحقق في أربع انتهاكات من متصدر الدوري الفرنسي للوائح الانضباط وبينها إشعال الألعاب النارية واستخدام الليزر واعاقة الحركة في سلالم المدرجات و "قصور التنظيم".

وأضاف البيان: بدأت تحقيقات لجنة الانضباط عقب مباراة إياب دور الستة عشر بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، 1-2، التي أقيمت في السادس من مارس في فرنسا. وستنظر لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد الأوروبي في الأمر يوم 22 مارس الحالي.

واضطر الحكم الألماني فليكس بريتش لإيقاف المباراة مرتين بسبب الدخان الكثيف في الملعب جراء الألعاب النارية مما تسبب في صعوبات في الرؤية للاعبين والحكام.

وأشعلت مجموعة المشجعين "ألتراس" الألعاب النارية أيضا بالقرب من مقر إقامة الفريق الإسباني في باريس في الليلة التي سبقت المباراة مما دفع ريال مدريد لتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يحقق أيضا في واقعة إشعال جماهير بازل بطل سويسرا للألعاب النارية خلال مباراته أمام مستضيفه مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال يوم الأربعاء.

وتنص لوائح الاتحاد القاري على فرض غرامة قدرها 500 يورو على كل مقذوف ناري يتم إشعاله خلال مباراة في حالة حدوث ذلك لأول مرة ثم 750 يورو لكل مقذوف ناري إذا تكررت الواقعة.