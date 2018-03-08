سيتي يخسر من بازل ويتأهل إلى دورالـ8

المصدر: مانشستر - د ب أ

واصل مانشستر سيتي الإنجليزي مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الثمانية للمسابقة القارية، رغم خسارته 1 - 2 أمام ضيفه بازل السويسري يوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

واستفاد الفريق الإنجليزي من فوزه 4 - صفر على بازل في مباراة الذهاب التي جرت خارج ملعبه الشهر الماضي، ليفوز 5 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقدم سيتي بهدف مبكر عبر مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل محمد اليونسي لبازل في الدقيقة 17، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميشيل لانغ الهدف الثاني لبازل، ليمنح الفريق السويسري فوزا شرفيا على متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقائه الأخير بالبطولة.