كانافارو: لا أشعر بأي ضغوط مع غوانزو

نفى فابيو كانافارو تكهنات بشعوره بضغط كبير بعد نتائج متباينة عقب عودته لتدريب غوانغتشو إيفرجراند حامل لقب الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.



وتولى كانافارو تدريب غوانغتشو خلفا للبرازيلي لويس فيليبي سكولاري في نوفمبر الماضي لكن بطل الصين سبع مرات حقق فوزين فقط في خمس مباريات منذ بدء العام الجديد.



وأحرز غوانغتشو لقب كأس السوبر الصينية على حساب شنغهاي شينهوا الشهر الماضي وحقق فوزه الأول في ثلاث مباريات بدوري أبطال آسيا بتفوقه 5-3 على جيجو يونايتد الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي.



لكن ذكرت تقارير أن كانافارو يعيش تحت الضغط بسبب التعادل مع بوريرام يونايتد التايلاندي وسيريزو أوساكا الياباني في دوري الأبطال والخسارة 5-4 في الدوري الصيني أمام جاره قوانغتشو آر أند إف.



وقال مدافع إيطاليا السابق بعد فوزه الآسيوي الأخير: "لا أقول إنه لا يوجد ضغط في إيفرغراند بل الضغط موجود باستمرار في إيفرجراند".



وأضاف: "لكن بالنسبة لي فحتى عند اللعب مع ريال مدريد أو في كأس العالم فإني لا أشعر بأي ضغط".



وزاد: "الوجود في أجواء كرة القدم هو أكثر ما يمنحني الراحة. أشعر فقط بالحماس عند خوض مباريات حاسمة وصعبة ومهمة".



ويأتي الحديث الحالي عن كانافارو في ظل أنه تعرض للإقالة بعد ستة أشهر فقط من تدريب قوانغتشو لأول مرة في 2015.