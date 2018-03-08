نجوم الكرة الإيطالية يذرفون الدموع في وداع أستوري

شارك آلاف المشجعين وعشرات اللاعبين الخميس في وداع الدولي الإيطالي دافيدي أستوري قائد فيورنتينا الإيطالي الذي توفي بشكل مفاجئ عن 31 عاما يوم الأحد الماضي.



وتركت وفاة أستوري الكرة الإيطالية في حالة صدمة. وتأجلت كل المباريات التي كانت مقررة يوم الأحد ومنع فيورنتينا وكالياري، الفريقان السابقان للاعب، استخدام قميصه رقم 13.



وأقيمت الجنازة في كنيسة في فلورنسا لكن الحضور كان أكبر من سعتها لذلك تم تشغيل مكبرات صوت لمتابعة تشييع الجنازة في الخارج.



وانهمرت دموع كثيرين وملأت الجماهير الميدان خارج مقر الكنيسة.



ووصل جثمان أستوري على سيارة حمل الموتى ولوحت الجماهير بأعلام فيورنتينا ذات اللونين الأرجواني والأبيض وارتدت أوشحة النادي وألقي القرنفل الأورجواني والأبيض أيضا على النعش.



وغنت الجماهير خلال حمل الجثمان إلى داخل الكنيسة "لا يوجد سوى قائد واحد" في إشارة إلى أستوري.



وعثر على أستوري، الذي كان يخوض موسمه العاشر في الدوري، ميتا في غرفته في فندق في أوديني إذ كان يستعد فيورنتينا لمواجهة أودينيزي يوم الأحد.



وأعلن المدعي العام في أوديني أن الوفاة سببها سكتة قلبية.



وولد أستوري في لومبارديا شمال إيطاليا وأصبح قائدا لفيورنتينا العام الماضي.



وكان من بين الحضور قائد روما المعتزل حديثا فرانشيسكو توتي وستيفان الشعراوي لاعب الفريق الحالي وكذلك آخر مدربي اللاعب في المنتخب جيامبييرو فنتورا.



وخاض أستوري 289 مباراة في الدوري الإيطالي و14 مع المنتخب.



وأعلنت مدينة فلورنسا الحداد وطلبت من المدارس والشركات الوقوف دقيقة صمت الساعة 1300 بالتوقيت المحلي (1200 جرينتش).