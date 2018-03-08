هيغواين يسجل ويصنع ويقصي توتنهام من دوري الأبطال

أحرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى فوز ثمين 2 - 1 في إياب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي بمدينة تورينو الإيطالية، معقل يوفنتوس، انتهت بالتعادل 2 - 2، ليفوز الفريق الإيطالي 4 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويواصل مشواره في البطولة التي توج بلقبها عامي 1985 و1996، وينهي مغامرة منافسه اللندني الذي كان يطمع في المضي قدما والمنافسة على أمجد الكؤوس الأوروبية.

وبادر توتنهام بالتسجيل عن طريق نجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، قلب يوفنتوس الطاولة على أصحاب الأرض في غضون ثلاث دقائق فقط، بعدما أحرز هيغواين هدف التعادل في الدقيقة 64، فيما تكفل مواطنه باولو ديبالا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 67 من صناعة هيغواين.