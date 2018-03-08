1 يورو.. ثمن قاهر الريال ووصيف كأس إسبانيا

ملعب البرنابيو في العشرين من ديسمبر عام 2006 كان شاهدا على خسارة الفريق الملكي أمام ضيفه القادم من الأندلس، فريق ريكيراتفيو دي هويلفا بثلاثية لا رد.

قائمة الريال في تلك الهزيمة ضمت الكبار كاسياس، سالغادو، كانافارو، راوس وروبرتو كارلوس وبيكام إلى جانب راول ورونالدو البرازيلي وفان نستلروي، الريال تابع مسيرته إلى لقب الدوري بنهاية الموسم آنذاك والآن بعد اثني عشر عاما من تلك المباراة فإن الفريق الملكي تسيد أوروبا وجمع المليارات في خزائنه فيما يتم بيع النادي المنتصر مقابل يورو واحد فقط.

مجلس مدينة هويلفا أعلن أن أقدم نادي كرة قدم في إسبانيا والذي تأسس في 1889 سيتم بيعه مقابل يورو فقط الى شركة يورو ساموب من أجل سداد ديونه المتراكمة التي وصلت إلى سبعة ملايين وستمئة ألف يورو.

128 عاما من كرة القدم في النادي الإسباني كان أبرزها مركز ثامن في الليغا قبل أن يتدهور به الحال إلى دوري الدرجة الثالثة في آخر ثلاثة مواسم وهو كان على بعد تسعين دقيقة من لقب محلي في مسابقة الكأس عندما حل وصيفا في نهائي 2003 أمام ريال مايوركا.

ما جرى مع ريكرياتيفو الذي تأسس على يد شقيقين اسكتلنديين كان له صدى في الإعلام الإسباني والذي أشار لما يحدث بشكل لا يحمل استغرابا كبيرا لأنه في عصر الاحتراف الحالي، لا يوجد أي رأفة حالية بالماضي التليد والبقاء في كرة القدم لصاحب "اليوروهات" وليس لمن يملك التاريخ.