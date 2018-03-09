بايرن يبقي كيميتش في صفوفه حتى 2023

قال بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن لاعبه الألماني الدولي يوشوا كيميش وقع يوم الجمعة عقدا يمدد بمقتضاه استمراره في صفوف بطل الدوري حتى 2023.



وانضم كيميش (23 عاما) إلى النادي البافاري في 2015 وسرعان ما لحق بصفوف المنتخب حيث شارك في 25 مباراة حتى الآن. ونجح في اللعب في مركز الظهير الأيمن بعد اعتزال فيليب لام.



وقال كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في بيان "أصبح يوشوا أحد أعمدة الفريق خلال أخر عامين ونصف.



"استطاع الفريق المضي قدما في طريقه بفضل تطور أداء اللاعب في مركز الظهر الأيمن".



وخاض كيميش، الذي فاز بكأس القارات مع ألمانيا العام الماضي وسيكون ضمن تشكيلتها في كأس العالم في يونيو حزيران المقبل، مع فريقه 109 مباريات وأحرز 13 هدفا في كل المسابقات.



ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني بفارق 20 نقطة عن أقرب منافسيه وهو يقترب من الفوز باللقب للعام السادس على التوالي.



ويواجه الفريق الألماني الأسبوع المقبل بشيكطاش التركي في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا. وانتهت انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن ميونيخ 5-صفر.