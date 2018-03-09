تغريم غوارديولا بسبب سجناء كاتالونيا

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، تغريم جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي 20 ألف جنيه إسترليني بسبب ارتدائه شريط أصفر.

وقال غوارديولا إنه يرتدي هذا الشريط دعما للسياسيين المسجونين في إقليم كاتالونيا، الذي ولد به. وتقبل غوارديولا، مطلع هذا الأسبوع، اتهام الاتحاد الإنجليزي بتبني رسالة سياسية، واختراق "قواعد استخدام الأدوات والاعلانات".

وذكر الاتحاد الإنجليزي، أنه تم تحذير غوارديولا بشان سلوكه في المستقبل. ويحق لغوارديولا ارتداء الشريط خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل مانشستر سيتي لدور الثمانية، لأن الاتحاد الأوروبي لا يوجد به أي قانون يعارض هذا العمل.