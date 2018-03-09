دورتموند يمدد عقد ماركو رويس حتى 2023

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه مدد عقد مهاجمه الدولي ماركو رويس حتى 2023.

وينتهي العقد الحالي لرويس (28 عاما) في 30 يونيو 2019.

وقال رويس المولود في مدينة دورتموند: "منذ 2012 وأنا ارتدي قميص بروسيا، وسعيد وفخور جدا بأن اعلن اليوم اني سأستمر في ارتدائه".

وأضاف: "منذ ان كنت صغيرا، كنت احلم بارتداء القميص الاصفر والاسود" الخاص ببوروسيا دورتموند.

ويتمتع رويس بموهبة كبيرة، لكنه تعرض لإصابات عديدة خلال مسيرته، وهو الان في ذروة مستواه، ويأمل بأن يكون أحد اللاعبين في تشكيلة المدرب يواكيم لوف للدفاع عن اللقب في مونديال 2018 في روسيا.