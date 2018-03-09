زيدان عن بيل: يعلم مكانته جيدا في ريال مدريد

نفى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وجود أزمة بينه وبين غاريث بيل عقب وضعه ضمن البدلاء في مباراتي باريس سان جيرمان بدور الستة عشر للمسابقة.

وابتلي بيل بالإصابات في آخر موسمين ولم يعد مكانه مضمونا في الفريق عكس ما كان عليه صاحب الصفقة القياسية لريال مدريد في السابق خاصة في المباريات المهمة.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مواجهة إيبار خارج ملعبه يوم السبت: لا توجد مشكلة. هو يدرك مكانته. فهو لاعب مهم لدينا ويوجد مجموعة أخرى من اللاعبين المهمين بالفريق.

وشارك بيل بديلا في المباراتين أمام باريس سان جيرمان. لكن تعبيرات جسده السلبية رصدتها الصحافة الإسبانية بدقة إذ ظهر وهو يتثاءب على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب ولم يشارك في احتفالات اللاعبين عقب الفوز 3-1.

وأحرز بيل 8 أهداف في الدوري هذا الموسم آخرها عندما افتتح التسجيل في الفوز 3-1 على خيتافي يوم السبت الماضي ورغم احتفاله غير الحماسي إلا أن ذلك بدا أنه بمثابة تعبير عن استيائه من غيابه عن التشكيلة الأساسية.

وقلل المدرب الفرنسي من أي خلاف مع بيل قائلا إن المهاجم، الذي انتقل للنادي الإسباني مقابل مئة مليون يورو في 2013، يتفهم حجم المنافسة في الفريق الفائز ببطولة أوروبا 12 مرة: لا يحتاج لفعل شيء إضافي. هو في فريق يضم العديد من اللاعبين ويخوض الكثير من المباريات. ولقد شارك في المباراةـ في باريس، لا أحمل أي شيء ضده. وهو عنصر أساسي لدينا وسأعتمد عليه حتى نهاية الموسم. لدينا مباراة كل ثلاثة أيام وأضع تشكيلة لكل مباراة وهذا ما أفعله الآن.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري المحلي ويتأخر 15 نقطة عن برشلونة المتصدر و7 نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد.