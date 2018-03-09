كلوب قبل مواجهة يونايتد: لا أمانع الاعتماد على الدفاع

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت ليست معركة بين أسلوبين مختلفين في اللعب وقال إنه لن يجد أي مشكلة في وضع حافلة أمام مرماه لمنع هجوم يونايتد من التسجيل.

ومزق مهاجمو ليفربول شباك المنافسين هذا الموسم بطريقة لعبهم السلسة بينما وجهت انتقادات عديدة ليونايتد بداعي المغالاة في الدفاع واللعب بطريقة "نفعية" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وقال كلوب إن المواجهة المرتقبة في أولد ترافورد بين فريقين ينافسان على المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر لا تمثل صراعا بين فلسفتين.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: ليست معركة بين فلسفتين أو نظامين. أنها منافسة بين فريقين كبيرين في كرة القدم، أعلم تماما ما يقال. يقول الناس إنهم يلعبون بأسلوب مختلف ونحن نلعب بأسلوب اخر.. الكل يضخم الأمور لكن الانتصار هو المهم. هناك طرق مختلفة للفوز بمباراة في كرة القدم.

وقال المدرب الألماني إنه لن يتردد في اللجوء إلى أسلوب دفاعي لايقاف خطورة مهاجمي يونايتد: عندما يهاجم يونايتد أتمنى من كل لاعبي ليفربول الرجوع للدفاع. لو قال أحدهم وقتها إنني أضع الحافلة امام المرمى فانني لا اجد مشكلة في ذلك. لا استخدم ابدا هذه العبارة. لا أجد أي مشكلة في اللجوء إلى الدفاع.

وفي حال فوز ليفربول ثالث الترتيب فانه سيرفع رصيده إلى 63 وسيتخطى يونايتد، 62، إلى المركز الثاني.

وقال كلوب إن فريقه لا يحتاج إلى أي اسباب اضافية لفهم أهمية المباراة: إنها اكبر مباراة. نتطلع لخوضها. ستكون فرصة رائعة وصعبة جدا في الوقت ذاته. يونايتد يملك إمكانات كبيرة... فريق على أعلى قدر من الخبرة وكذلك مدربه.

وتابع: المنافسة موجودة منذ عقود لكن في السنوات الأخيرة كان يونايتد أكثر نجاحا منا. تلك هي الحقيقة. هناك أسباب جعلتهم يتقدمون علينا حاليا بنقطتين. لا نرغب في مجرد إثبات إننا نلعب جيدا. نرغب في تحقيق نتيجة طيبة.