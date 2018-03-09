كونتي: أثق في موراتا وجيرو

جدد أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي الثقة في الثنائي الهجومي ألفارو موراتا وأوليفييه جيرو رغم أنه فضل الدفع بالبلجيكي إيدن هازارد في الخط الأمامي خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الجاري.

وبدا الجناح هازارد منعزلا في دور المهاجم الوحيد حيث أخفق تشيلسي في تسديد أي محاولة على المرمى في الخسارة 1-صفر على ملعب الاتحاد. وانتظر كونتي حتى الدقيقة 78 للدفع بالفرنسي جيرو كما أشرك موراتا قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وعانى موراتا من تراجع مستواه ولياقته البدنية في النصف الثاني من الموسم بينما شارك جيرو أساسيا في مباراة واحدة بالدوري الممتاز منذ انتقاله إلى ستامفورد بريدج من أرسنال في يناير.

وأبلغ كونتي مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة: أثق فيهما وأعمل معهما عن كثب لاستخراج أفضل ما عندهما بدنيا وفنيا، موراتا عاد لتوه من إصابة غريبة في الظهر أبعدته لفترة طويلة. جيرو في حالة طيبة الآن ويعمل بجد يوما بعد آخر. أثق كثيرا في جميع اللاعبين، أمام بالاس ستسنح لنا الفرصة للدفع بجيرو أو موراتا. إنها مباراة مهمة وسنحاول الخروج بالنقاط الثلاث.

ويأمل تشيلسي الخامس في الدوري في البقاء قريبا من توتنهام صاحب المركز الرابع الذي يتفوق عليه بخمس نقاط ويشغل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وخسر تشيلسي في 4 من آخر 5 مواجهات في الدوري الممتاز لكن بالاس لم يفز في 6 مباريات ليتراجع لمنطقة الهبوط.

وسيغيب ديفيد لويز المصاب في الكاحل وروس باركلي المصاب في عضلات الفخذ الخلفية لكن لاعب الوسط نغولو كانتي عاد بعد الغياب عن الهزيمة أمام سيتي كإجراء احترازي بعد أن تعرض للإغماء في ملعب التدريب الأسبوع الماضي.

وقال كونتي: خضع لفحوص كثيرة للوقوف على حالته. أعطاه الاطباء الضوء الأخضر للعب. كان جاهزا يوم الأحد الماضي لكننا لم نرغب في المجازفة من أجل منحه الفرصة للتعافي. لكنه بخير الآن.