مارسيليا يصدم بيلباو بثلاثية.. ولاتسيو يتعادل مع دينامو كييف

فاز أولمبيك مارسيليا الفرنسي على ضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني 3 - 1، في لقاء اكتسح فيه أصحاب الأرض معظم مجريات اللقاء، وفي المباريات المتبقية من الدور نفسه، انتصر لايبزيغ الألماني على ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2 - 1، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2 - صفر، فيما تعادل لاتسيو الإيطالي مع دينامو كييف الأوكراني 2 - 2.

وعلى ملعب "فيلودروم"، حقق أولمبيك مارسيليا فوزا مقنعا 3 - 1 على أتلتيك بيلباو. وتقدم الفريق الفرنسي مبكرا بهدف حمل توقيع لاعبه لوكاس أوكامبوس بعد مرور 36 ثانية فقط على انطلاق المباراة، محرزا الهدف الأسرع في النسخة الحالية للبطولة.

وأضاف ديميتري باييه الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 14، قبل أن يقلص آريتز أدوريز الفارق بتسجيله هدفا للفريق الباسكي في الدقيقة 45 من ركلة جزاء. وعاد أوكامبوس لهز الشباك مرة أخرى، بعدما سجل الهدف الثالث لمارسيليا وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.