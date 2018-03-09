محمد صلاح: أريد التسجيل في كل مبارة أخوضها

أكد مهاجم ليفربول المصري الدولي، محمد صلاح، أنه مصمم على التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد ليكمل سلسلة زيارته لشباك الفرق الستة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب اولدترافورد غدا السبت ضمن المرحلة الثلاثين.

ونجح صلاح في زيارة شباك الأندية الخمسة الكبيرة في الدوري حتى الآن، لكنه فشل في التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد خلال لقاء الذهاب على ملعب انفيلد في اكتوبر الماضي الذي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال صلاح الذي يتصدر ترتيب الهدافين بالتساوي مع مهاجم توتنهام هاري كاين برصيد 24 هدفا في حديث لشبكة "سكاي" البريطانية: "أحاول التسجيل في كل مباراة أخوضها. لقد فكرت بهذا الأمر (التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد) واأنا أتطلع قدما لخوض تلك المباراة لأن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد بين الستة الاوائل الذي لم أسجل في مرماه".

وتابع: "قبل كل مباراة تقوم بتجهيز نفسك وتحاول إيجاد نقاط الضعف لدى الفريق المنافس وتحديدا حارس المرمى وتحاول أكثر من مرة التسجيل في مرماه من خلال القيام باشياء مختلفة".

وأوضح: "لكن دافيد دي خيا حارس رائع وهو الوحيد الذي لم أسجل في مرماه من بين حراس فرق المقدمة وسأحاول تغيير ذلك".