الأهلي المصري ينفي بيع عقد النيجري أجايي

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي المصري ما تردد من أنباء حول تسويق النيجيري جونيور أجايي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم أو وجود نية لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري لرحيله نهاية الموسم .



وأوضح عبد الحفيظ، في بيان نشره موقع النادي على الإنترنت ، أن ما تردد بهذا الشأن ، هو غير صحيح على الإطلاق ، خاصة أن أجايي يعد حاليا أحد العناصر المميزة في صفوف الفريق.



وأشار مدير الكرة إلى أن أجايي لم يتلق أي عروض رسمية لرحيله حتى يتم دراستها ،وأن التفكير في تسويقه أمر غير منطقي بالنسبة لإدارة الكرة والجهاز الفني للحفاظ على العناصر الأساسية بالفريق.



وأكد عبد الحفيظ أن أجايي يعد أحد اللاعبين المميزين في صفوف الأهلي ، وحال تلقيه أي عروض بشكل رسمي، سيتم مناقشتها في لجنة الكرة.