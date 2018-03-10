بايرن يزيد معاناة هامبورغ ويسحقه بسداسية

اقترب فريق بايرن ميونيخ خطوة أخرى نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعد تغلبه على هامبورغ 6 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أوغسبورغ على هانوفر 3 - 1 وهوفنهايم على فولفسبورغ 3 - صفر وتعادل هيرتا برلين مع فرايبورغ سلبيا.

وعلى ملعب أليانز أرينا، ضاعف فريق بايرن ميونيخ من محنة هامبورغ في الدوري هذا الموسم وتغلب عليه 6 - صفر.

وسجل أهداف بايرن ميونيخ الفرنسي فرانك ريبيري، هدفين، في الدقيقتين الثامنة و81 وروبرت ليفاندوفسكي، هاتريك، في الدقائق 12 و18 والأخيرة من المباراة من ركلة جزاء وآريين روبين في الدقيقة 55. وأهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب ليقترب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، وتوقف رصيد هامبورغ عند 18 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.

ويذكر أن هذا الفوز هو الحادي والعشرين لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشر لهامبورغ هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، تغلب أوغسبورغ على هانوفر 3 - 1. وسجل أهداف أوغسبورغ ميكاييل غريغوريتش، هدفين، في الدقيقتين 26 و83 وجوكو كاتشار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هانوفر ساليف ساني في الدقيقة 37. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، وتوقف رصيد هانوفر عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف هيرتا برلين.

وفي المباراة الثالثة، فاز هوفنهايم على فولفسبورغ 3 - صفر. وسجل أهداف هوفنهايم نيكو شولز في الدقيقة 18 وغنابري في الدقيقة 77 وجوشا غويلافوغي، لاعب فولفسبورغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر بفار الأهداف أمام ماينز.

وفي المباراة الرابعة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت هيرتا برلين بضيفه فرايبورغ. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع فرايبورغ رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.