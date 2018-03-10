بعد 14 عاما من الانتظار.. فالنسيا ينتصر في ملعب إشبيلية

اقترب فالنسيا من حسم المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إشبيلية 2 - صفر على ملعب الأخير.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حسم فالنسيا الفوز على إشبيلية بهدف في كل شوط ليعزز موقعه في المركز الرابع وينعش آماله الأوروبية.

ويدين فالنسيا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الدولي رودريغو مورينو الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 25 و68. ورفع فالنسيا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الريال صاحب المركز الثالث وتجمد رصيد إشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس.

ويعد هذا هو الفز الأول لفالنسيا على إشبيلية في ملعب الأخير منذ موسم 2003 - 2004، الموسم الذي حقق فيه الأول لقب الدوري الإسباني آخر مرة.