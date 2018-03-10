جيرونا يواصل تألقه ويتجاوز ديبورتيفو بثنائية

حقق فريق جيرونا انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على ديبورتيفو لاكورونا 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

وسجل هدفي جيرونا كريستيان ستواني في الدقيقة 21 وخوانبي لوبيز في الدقيقة 57.

ورفع جيرونا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، المؤهل للعب في الدوري الأوروبي، وتوقف رصيد ديبورتيفو لاكورونا عند 19 نقطة في المركز التاسع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني عشر لجيرونا هذا الموسم مقابل خسارة في تسع مباريات والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة عشر لديبورتيفو لاكورونا في الدوري مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في سبع.