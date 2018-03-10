روما يتغلب على تورينو ويتمسك بالمركز الثالث

تلاعب فريق روما بضيفه تورينو وتغلب عليه 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف روما كوستاس مانولاس في الدقيقة 56 ودانييلي دي روسي في الدقيقة 73 ولورينزو بيليغريني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع روما رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث، محققا انتصاره السابع عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس.

وتوقف رصيد تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع، متلقيا هزيمته السابعة بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في 12 مباراة.