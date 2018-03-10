رونالدو ينقذ ريال مدريد من فخ إيبار بهدف متأخر

ارتدى البرتغالي كريستيانو رونالدو ثوب المنقذ مجددا وسجل هدفين ليمنح فريقه ريال مدريد فوزا صعبا ومتأخرا 2 - 1 على مضيفه إيبار يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأفلت الريال من كمين إيبار بهذا الفوز الثمين ليرقع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف جاره أتلتيكو مدريد وبفرق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يحل ضيفا على ملقا يوم السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 33 ، ورد إيبار في الشوط الثاني بهدف التعادل الذي سجله إيفان راميس بضربة رأس متقنة في الدقيقة 50 .



ولكن رونالدو أنقذ فريقه من خسارة نقطتين جديدتين في المسابقة وسجل هدف الفوز للفريق بضربة رأس في الدقيقة 84 ليكون الهدف الثامن عشر له في المسابقة هذا الموسم.