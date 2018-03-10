في قمة إنجلترا.. راشفورد يسطع وصلاح يفشل

عزز مانشستر يونايتد موقعه في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصارا ثمينا وتغلب على ضيفه ليفربول 2 - 1 اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الثلاثين من المسابقة، لتكون الهزيمة الأولى لليفربول خلال 6 مباريات بالدوري.

ورفع يونايتد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر، الذي يحل ضيفا على ستوك سيتي يوم الاثنين في ختام المرحلة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 60 نقطة في المركز الثالث.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ماركوس راشفورد في الدقيقتين 14 و24، ثم رد ليفربول بهدف وحيد في الشوط الثاني، سجله إيريك بايلي مدافع مانشستر بالخطأ في مرمى فريقه.