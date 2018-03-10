كلوب: الأخطاء الدفاعية سبب خسارة ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن دفاع الفريق وليس الفشل في عدم صناعة فرص حقيقية هو السبب وراء الخسارة 2-1 أمام مانشستر يونايتد.

ووضع هدفان سجلهما ماركوس راشفورد في أول 24 دقيقة يونايتد في المقدمة ويشعر كلوب أن خط دفاعه لم يكن على مستوى اليقظة الكافية. وقال: كانت الكرات الطويلة تذهب إلى روميلو لوكاكو وكذلك الحال بالنسبة للكرات الشاردة. لوكاكو أحد أفضل المهاجمين في العالم. كان يجب أن نكون على أتم الجاهزية للسيطرة على الكرة. لم يكن الأمر كذلك واستغل راشفورد هذا الموقف مرتين"



وأضاف المدرب الألماني: كان يجب أن ندافع بشكل أفضل في تلك المواقف. يمكن أن تفقد السيطرة على الكرة بالطبع بسبب ضربة رأس أو التحام مع لوكاكو لكن يوجد فجوة في الدفاع وكنا بحاجة لغلقها.

لكن كلوب دافع عن الظهير الأيمن ترينت الكسندر-ارنولد في مواجهة الانتقادات التي وجهت له بسبب الهدف الأول بعد تفوق راشفورد عليه.

وقال: كان راشفورد منطلقا بسرعة 100 ميل في الساعة. انطلق ترينت نحوه قبل أن يحاول إبعاد الكرة من أمامه لكننا كنا بحاجة للاعب آخر للتغطية. هل كان بوسعنا أن نقدم أداء أفضل؟ بالتأكيد. لا تحصل على الفرصة الثانية كثيرا. كان تعامل راشفورد يتسم بالذكاء.



وعلى الرغم من أن ليفربول لم يختبر ديفيد دي خيا حارس يونايتد كثيرا، رفض كلوب التلميحات بأنه شعر بالإحباط بسبب افتقار فريقه للفرص.



وقال: كيف لي أن أشعر بالإحباط وأنا ألعب أمام فريق بمستوى عالمي مثل مانشستر يونايتد ولا أستطيع أن اصنع الكثير من الفرص؟ من الممكن أن تفوز هنا 1-صفر أو 2-صفر. ثالث أو رابع فرصة لن تأتي.



وأضاف: سنحت لنا العديد من الفرص لتحقيق الفوز لكن هذا لا يكون كافيا عندما تتلقى شباكك أهدافا. كان يجب أن ندافع بشكل أفضل في هذين الموقفين وكان يجب أن نتسم بالحسم: المشكلة أننا تلقينا مثل هذه النوعية من الأهداف. يجب أن نواصل العمل لقلب حظوظنا بعض الشيء في مثل هذه اللحظات الحاسمة.