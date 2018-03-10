ليستر يصدم ويست بروم برباعية ويصعد إلى المركز الثامن

صعد ليستر سيتي إلى المركز الثامن بعد تغلبه على ويست بروميتش 4 - 1 في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إيفرتون على برايتون 2 - صفر ونيوكاسل على ساوثهامبتون 3 - صفر وبيرنلي على ويست هام 3 - صفر، وتعادل هدرسفيلد مع سوانسي سلبيا.

وقلب ليستر سيتي تأخره بهدف أمام مضيفه ويست بروميتش إلى فوز 4 - 1. وتقدم ويست بروميتش بهدف سجله خوسيه سولومون روندون في الدقيقة الثامنة، وتعادل جيمي فاردي لليستر سيتي، ثم أضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأضاف كيليتش إيهياناتشو الهدف الثالث في الدقيقة 76 قبل أن يختتم فيسنتي إيبورا أهداف ليستر في الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد ويست بروميتش عند 20 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز إيفرتون على برايتون 2 - صفر. وسجل هدفي إيفرتون غايتان بونغ، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 60 وسينك توسن في الدقيقة 76. ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد برايتون عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز نيوكاسل على ساوثهامبتون 3 - صفر. وسجل أهداف نيوكاسل روبرت كينيدي (هدفين) في الدقيقتين الثانية و29 ومات ريتشي في الدقيقة 57. ورفع نيوكاسل رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 28 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز بيرنلي على ويست هام بثلاثة أهداف نظيفة سجلها آشلي بارنز في الدقيقة 66 وكريس وود، هدفين، في الدقيقتين 70 و81. ورفع بيرنلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ويست هام عند 30 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت هدرسفيلد بضيفه سوانزي. واضطر فريق سوانزي لاستكمال المباراة منذ الدقيقة 11 بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جوردان أيو. ورفع هدرسفيلد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف خلف سوانزي صاحب المركز الرابع عشر.