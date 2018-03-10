مورينيو: يونايتد استحق الفوز على ليفربول

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه استحق تماما الفوز 2-1 على غريمه ليفربول في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، وكان المسيطر باستمرار على المواجهة رغم ضغط الفريق الزائر في الشوط الثاني.

وأضاف المدرب البرتغالي: يمكن تقسيم المباراة إلى نصفين: الشوط الأول ليونايتد والشوط الثاني لليفربول، لكن في رأيي شهد في شوطنا هدفين والكثير من الخطورة، وفي الشوط الثاني من وجهة نظري كان ليفربول يستحوذ على الكرة وكان يونايتد يسيطر دون كرة. كنا الفريق المسيطر باستمرار وحتى في الركلات الثابتة والركلات الركنية والمواقف الخطيرة كنا الأكثر سيطرة لذا أعتقد أننا حقنا فوزا مستحقا.

وسجل ماركوس راشفورد هدفين ليمنح يونايتد التقدم 2-0 بعد مرور 24 دقيقة وكان خوان ماتا قريبا من تسجيل الهدف الثالث بركلة خلفية رائعة. واستحوذ ليفربول على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني لكن باستثناء هدف إيريك بيلي بطريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 66 لم يصنع الفريق الزائر الكثير من الفرص.



وقال مورينيو: ليفربول دفعنا للعب بأسلوب دفاعي لكننا واصلنا السيطرة. قدمنا أداء متكاملا على مدار شوطين مختلفين، ويمكن لفريق أن يسيطر دون الاستحواذ على الكرة ويمكن لفريق أن يعاني أثناء الاستحواذ على الكرة. لا أتذكر فرصة خطيرة على مرمانا. أعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث.

وأكد مورينيو أنه أشرك راشفورد في التشكيلة الأساسية لأول مرة خلال العام الجاري بعدما ظهر بشكل رائع خلال المران إضافة إلى غياب الجناح الأيسر الهجومي أنطوني مارسيال بسبب الإصابة.

وقال مورينيو: سجل هدفين في مباراة مهمة لنا أمام فريق كبير. بكل تأكيد لقد كان مؤثرا. نجح في التسجيل من أول فرصة متاحة له اليوم وضعنا ثقتنا فيه وشعرنا أن المباراة يمكن أن تناسبه. إنه يتطور كثيرا خلال المران.



وعزز يونايتد موقعه بالمركز الثاني وأصبح رصيده 65 نقطة بفارق خمس نقاط عن ليفربول ثالث الترتيب بينما يتصدر مانشستر سيتي المسابقة، وله 78 نقطة وسيواجه ستوك سيتي يوم الإثنين.