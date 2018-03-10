مينوتي: ميسي خامس ملوك كرة القدم عبر التاريخ

قال المدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي، إن موانه ليونيل ميسي على الطريق ليصبح الملك الخامس في تاريخ كرة القدم العالمية.

وأوضح مينوتي، الذي قاد منتخب بلاده كمدرب للفوز بلقب بطولة كأس العالم 1978 في الأرجنتين: ميسي هو الأمير الذي يوشك أن يصبح الملك الخامس، مشيرا إلى أن ميسي سينضم إلى قائمة الملوك الأربعة للعبة عبر تاريخها وهم الأرجنتيني ديي، ومارادونا والإسباني ألفريدو دي ستيفانو والهولندي يوهان كرويف والبرازيلي بيليه.

وقبل ثلاثة شهور على انطلاق فعاليات النسخة الجديدة من بطولات كأس العالم، والتي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، قال مينوتي إن المدرب خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني يجب أن يجد الوسيلة لإعادة توحيد جهود ميسي وآنخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وغونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي لخدمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو).

وقال مينوتي، في مقابلة مع إذاعة ريفادا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس: المستوى الفردي للاعبين الثلاثة رائع. من الآن وعلى مدار ثلاثة شهور، يتعين على المدرب أن يوحد جهود ميسي ودي ماري وهيغواين.

ونصح مينوتي مواطنه سامباولي بإعلان القائمة النهائية للفريق والتي تضم 23 لاعبا للمشاركة في المونديال الروسي في أقرب وقت ممكن، لأن هذا سيكون أفضل للفريق بأكمله.

وأبدى مينوتي تعجبه من المواجهة مع المنتخبين الإيطالي والإسباني وديا خلال الأسابيع المقبلة استعدادا لكأس العالم. وقال: لم أكن لأواجه إيطاليا وإسبانيا. إنه شيء لا عقلاني. لا أعتقد أن هاتين المباراتين ستساعدان سامباولي في اختيار قائمة فريقه لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الإيطالي في 23 مارس الحالي بمدينة مانشستر الإنجليزية، ثم يحل ضيفا على نظيره الإسباني بالعاصمة مدريد في 27 من الشهر نفسه.

وكان سامباولي استدعى عددا من اللاعبين المحترفين خارج الأرجنتين، فيما أرجأ الإعلان عن اللاعبين المنضمين للقائمة من لاعبي الدوري لأرجنتيني لما بعد انتهاء مباريات المرحلة التاسعة عشر من المسابقة المحلية.