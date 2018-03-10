ويست هام يحقق في حادثة دخول الجماهير أمام بيرنلي

فتح نادي ويست هام يونايتد تحقيقا "كاملا وشاملا" بسبب وقائع الخروج عن النص العديدة للجماهير خلال المباراة التي خسرها الفريق على ملعبه أمام بيرنلي صفر- 3 يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واشتبك قائد ويست هام مارك نوبل مع أحد المشجعين الذين اقتحموا أرض الملعب، كما حدثت مواجهة بين بعض المشجعين ومالكي النادي ديفيد غولد وديفيد سوليفان في المدرجات، مما أجبرهما على مغادرة استاد لندن.

وذكر ويست هام في بيان له: ويست هام يونايتد أطلق تحقيقات كاملة وشاملة حول الوقائع التي أفسدت الشوط الثاني لمباراة اليوم، ويتعهد باتخاذ إجراءات حاسمة ومناسبة، تم الدعوة لجلسة طارئة مع جميع المعنيين باستاد لندن، لن تكون هناك تعقيبات إضافية في الوقت الراهن.

وبدأت المتاعب بعد تسجيل اشلي بارنز هدف التقدم لبيرنلي في الدقيقة 66 حيث قام أحد المشجعين بوضع الراية الركنية في منتصف الملعب. ووجه نوبل دفعة لشخص تشاجر معه، ورافق المدافع جيمس كولينز اثنين من المشجعين إلى خارج أرض الملعب.

وقال نوبل: كان بمقدورنا أن نتقدم بهدفين في الشوط الأول وبمجرد أن اهتزت شباكنا اختلفت الأجواء، مشاعر الجماهير طغت، أنا بشر، أعرف أنني داخل الملعب أكون تحت المجهر، ولكن إذا اقترب مني شخص سأدافع عن نفسي، وكذلك سيفعل الكثير من اللاعبين.

وتحدث الحكم لي ماسون مع المديرين الفنيين حول إمكانية إيقاف المباراة. وقال ديفيد مويس مدرب ويست هام: نريد أن تؤازرنا الجماهير، منذ قدومي إلى هنا وهم في غاية الروعة. ولكن لا يمكنك أن تتجاوز الخط وتدخل إلى الملعب، الكثير من اللاعبين تصرفوا بشكل جيد.

ويحتل ويست هام المركز السادس عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.