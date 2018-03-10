"مولود جديد" يغيّب ميسي عن مباراة ملقا

ذكر برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك في مباراته المقبلة في البطولة المحلية أمام ملقا يوم السبت لأسباب شخصية، في حين قالت تقارير إعلامية محلية، إن السبب هو ولادة الطفل الثالث لميسي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: في تعديل متأخر على تشكيلة برشلونة انسحب ليونيل ميسي من التشكيلة لأسباب شخصية وحل ييري مينا محله.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها ميسي متصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا ضمن تشكيلة البداية في الدوري هذا الموسم بعد أن شارك أساسيا من البداية في 26 من 27 مباراة لفريقه بينما شارك بديلا لأحد زملائه أمام إسبانيول في الرابع من فبراير الماضي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زوجة ميسي أنتونيلا وضعت طفلهما الثالث الذي أطلق عليه اسم شيرو يوم السبت بعد أن سبق للزوجين الإعلان في أكتوبر عن انتظارهما هذا الحدث.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الاسباني برصيد 69 متفوقا نقطة بفارق ثماني نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب الملاحقين.