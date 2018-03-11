أتليتكو يكتسح سيلتا ويعزز موقعه في المركز الثاني

عزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 3 - صفر على ضيفه سيلتا فيغو يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.



وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تلقت آماله في المنافسة على لقب المسابقة ضربة موجعة بخسارته صفر - 1 أمام برشلونة في المرحلة الماضية، إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف الفريق الكتالوني (المتصدر)، فيما تفوق بفارق سبع نقاط على غريمه ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي يحتل المركز الثالث.



وفي المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو، الذي تكبد خسارته الثانية عشر في البطولة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 38 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف نظيف حمل توقيع نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 44. وواصل فريق العاصمة الإسبانية فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، ليضيف فيتولو وآنخيل كوريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 56 و63.