أياكس يبقي على حظوظه بالتتويج في الدوري الهولندي

أبقى أياكس أمستردام على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه هيرنفين يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.



وبادر ماتيس دي ليخت بالتسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 31، غير أن هيرنفين أدرك التعادل سريعا عبر لاعبه مارتن أوديغارد في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.



تواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف نيكولاس تاغليافيكو الهدف الثاني في الدقيقة 59، فيما تكفل زميلاه دوني فان دي بيك وديفيد تاريس بتسجيله الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 88 و90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أياكس إلى 61 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق الذي يفصله عن غريمه التقليدي أيندهوفن (المتصدر)، إلى سبع نقاط، مستغلا خسارة منافسه المدوية صفر - 5 أمام مضيفه فيليم يوم السبت ضمن المرحلة ذاتها.



في المقابل، تجمد رصيد هيرنفين، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة هذا الموسم، عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.