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إسبانيول يقلب الطاولة على سوسيداد في الدوري الإسباني

المصدر: برشلونة - د ب أ
إسبانيول رفع رصيده إلى 35 نقطة
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نجح فريق إسبانيول في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى الفوز 2 -1 يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سوسيداد بهدف عن طريق البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 41 ثم تعادل البرازيلي الأخر ليوناردو بابتيستاو لإسبانيول في الدقيقة 51 قبل أن يسجل جيرارد مورينو بالاجيرو هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

ورفع الفوز رصيد إسبانيول إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين أمام سوسيداد صاحب المركز الثالث عشر.

كلمات دالّة

#إسبانيول, #سوسيداد, #الدوري الإسباني

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