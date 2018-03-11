برشلونة يتفق مع غريميو على انتقال آرثر

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد رسميا عن توصله لاتفاق مع نادي غريميو البرازيلي لضم صانع اللعب آرثر في يوليو المقبل.



وأكد برشلونة في بيان رسمي: توصلنا لاتفاق مع نادي غريميو بأحقية شراء آرثر هنريكي راموس دي أوليفيرا ميلو (21 عاماً) ويمكننا استعمال حقنا في شرائه خلال شهر يوليو 2018.



وأضاف النادي الكاتالوني : في حالة إقدام برشلونة على تفعيل بند أحقية شراء اللاعب، فسيدفع مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين يورو أخرى كمتغيرات وحوافز.



وأشاد برشلونة بآرثر ووصفه بانه لاعب مهاري وموهوب ولديه قدرة رائعة على التمرير، وأظهر كفاءته في البرازيل مع فريقه غريميو والذي فاز بمسابقة الكأس ولقب كوبا ليبرتادورس.



وأشار البيان : بدأ آرثر مسيرته في 2008 في فريق غوياس قبل أن ينضم إلى غريميو في 2010، ولعب تحت قيادة المدرب لويز فيليبي سكولاري، وتدريجيا بات لاعبا مهما مع الفريق وساهم في الفوز بلقب كوبا ليبارتادورس وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة أمام لانوس في إياب نهائي البطولة.