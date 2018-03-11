تهديدات للاعبي هامبورغ بعد الخسارة أمام بايرن

رسم مخربون 11 صليبا على السياج المحيط بالملعب التدريبي لنادي هامبورغ بعد الهزيمة الكاسحة التي مني بها الفريق على ملعب بايرن ميونخ صفر-6 يوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم ليقترب الفريق خطوة جديدة من الهبوط.



وتم وضع لافتة كتب عليها وقتكم قد حان، سننال منكم جميعا قبل أن تتم إزالة الصلبان واللافتة من الملعب التدريبي لنادي هامبورغ.



وقال متحدث باسم الشرطة : إنه تهديد ضد هامبورغ، لقد بدأنا تحقيقا. في الوقت الذي عزز فيه هامبورغ من اجراءاته الأمنية.



ويعد هامبورغ بطل أوروبا لأبطال الكأس عام 1983 هو الفريق الوحيد من مؤسسي البوندسليغا الذي لم يسبق له الهبوط من دوري الدرجة الأولى، لكنه يواجه خطر الهبوط بشدة حيث يبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل ثمان جولات من نهاية الموسم.