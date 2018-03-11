راكيتيتش: أتمنى عودة نيمار إلى برشلونة

سيرحب إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة بعودة نيمار إلى استاد نو كامب بأذرع مفتوحة مع استمرار الشائعات بشأن شعور المهاجم البرازيلي بالندم على انتقاله في صفقة قياسية من النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان.



ويتعافى نيمار من جراحة في القدم في البرازيل وغاب عن خسارة باريس سان جيرمان 2-1 أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي، وهي نتيجة أطاحت بالفريق الفرنسي خارج دوري أبطال اوروبا، وبعدها ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المهاجم البرازيلي لا يشعر بالراحة في باريس وأبلغ زملاءه السابقين بأنه يرغب في العودة إلى برشلونة.



وقال راكيتيتش للصحفيين بعد فوز برشلونة 2-0 في ملقا: لم يقل لي أي شيء، لكن إذا كان الأمر في يدي، سأفتح أمامه الباب على الفور، وهذا ليس لأنني تربطني به علاقة جيدة، لكن أيضا بسبب قدراته كلاعب. سأختار دائما نيمار في فريقي.



وفاز نيمار بالدوري الإسباني مرتين وكأس الملك ثلاث مرات ودوري الأبطال مرة واحدة في أربعة مواسم مع برشلونة لكنه ترك استاد نو كامب واتجه إلى العاصمة الفرنسية في أغسطس عندما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده وقيمته 222 مليون يورو.



وأحرز نيمار 28 هدفا مع باريس سان جيرمان قبل إصابته في مشط القدم ضد اولمبيك مرسيليا في 26 فبراير ، لكن علاقته بزملائه كانت مثار تدقيق شديد من وسائل الاعلام بعد خلاف علني مع إدينسون كافاني حول تسديد ركلات الجزاء في سبتمبر.