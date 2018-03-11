رغم غياب ميسي.. برشلونة ينهي مباراة ملقا في 13 دقيقة

سجل الثنائي لويس سواريز وفيليبي كوتينيو هدفين في غضون 13 دقيقة ليحقق برشلونة فوزاً سهلاً على ملقا يوم السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم يواجه برشلونة أي صعوبات في الفوز خارج أرضه رغم غياب هدافه التاريخي ليونيل ميسي لأول مرة عن تشكيلة الفريق في الدوري عقب مولد طفله الثالث وحصوله على إذن من النادي بعدم اللعب.



وجاء الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس متقنة من لويس سواريز بعد كرة عرضية من جوردي ألبا في الدقيقة 15 وأضاف كوتينيو الهدف الثاني بشكل رائع من مدى قريب بعد تمريرة من عثمان ديمبلي في الدقيقة 28.



وبعد دقيقتين تعرض صمويل جارسيا لاعب ملقة للطرد بسبب تدخل عنيف ضد ألبا لتنتهي آمال أصحاب الأرض في العودة أو تهديد المتصدر.



وقطع برشلونة خطوة جديدة نحو إحراز اللقب بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يستضيف سيلتا فيغو يوم الأحد بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب ثالثا وله 57 نقطة.