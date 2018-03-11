فالفيردي وكوتينيو يمتدحان أداء ديمبلي أمام ملقا

تلقى عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، إشادة من مدربه إرنستو فالفيردي وزملائه بعدما استغل غياب ليونيل ميسي وقدم عرضا قويا في فوز الفريق الكاتالوني 2-0 على ملقا، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى برشلونة قادما من بروسيا دورتموند بمقابل ضخم بلغ 105 ملايين يورو في أغسطس الماضي رغم أنه لم يلعب سوى موسمين كمحترف.

وواجه الجناح انتقادات من وسائل إعلام إسبانية التي شككت في امتلاكه العقلية اللازمة للنجاح في برشلونة، لكنه رد بأداء رائع أمام ملقا بعدما غاب ميسي من أجل حضور ولادة ابنه.

وشكل ديمبلي خطورة دائمة على ملقا في الجناح الأيمن وصنع الهدف الثاني الجميل الذي سجله فيليب كوتينيو، إذ تلاعب بأحد مدافعي الفريق الأندلسي قبل أن يمرر إلى زميله البرازيلي ليسجل بكعب القدم. وأبلغ كوتينيو الصحافيين: ديمبلي لاعب رائع وأظهر اليوم ذلك. كان تحركه مثاليا.

وكان ديمبلي (20 عاماً) اللاعب الأغلى في تاريخ برشلونة عندما انضم للنادي الكاتالوني وكُلف بمهمة سد الفراغ الذي خلفه رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وغاب لمدة أربعة أشهر بسبب الإصابة عقب تعرضه لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية في الدوري ضد خيتافي في سبتمبر، وأصيب مرة أخرى في يناير ليبتعد لأربعة أسابيع أخرى.

وعاد اللاعب الفرنسي في فبراير شباط لكن انضمام كوتينيو، الذي تجاوزه ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الكاتالوني، أدى لمزيد من المنافسة على المراكز في التشكيلة الأساسية وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا ضد تشيلسي إضافة لمواجهة قمة الترتيب أمام اتليتيكو مدريد.

وقال فالفيردي مدرب برشلونة: سار اليوم كل شيء في صالحه بشكل أكبر من المباريات الأخرى لكن الشيء الجيد هو أنه يرغب دائما في مهاجمة منافسيه، فهو يحاول دائما المراوغة ويمنحنا أفضلية إضافية مثلما حدث في الهدف الثاني اليوم بسبب قدرته على الانطلاق إلى داخل الملعب وصناعة الأهداف.

وقال لاعب الوسط ايفان راكيتيتش إن ديمبلي لديه دعم كل الفريق وإن اللاعبين لم يكن لديهم أي شك في قدراته. وأضاف اللاعب الكرواتي: لم يكن بحاجة لمباراة كهذه لأننا نعلم جميعا أنه لاعب رائع ونعرف أنه عاد لتوه من إصابة قوية. نواصل دعمه ونحبه كثيرا.