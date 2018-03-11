فيورنتينا يتجاوز أحزان رحيل أستوري ويهزم بينفينتو

ضاعف فريق فيورنتينا محنة ضيفه بينفينتو وفاز عليه 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في أول مباراة له منذ وفاة قائده دافيدي استوري بسكتة قلبية مفاجئة يوم الأحد الماضي.

وسجل المدافع البرازيلي فيتور هوغو هدف الفوز لفيورنتينا في الدقيقة 25 من ضربة رأس، مستغلا تمريرة عرضية من ريكاردو سابونارا.

ورفع الفوز رصيد فيورنتينا إلى 38 نقطة في المركز التاسع، وظل بينفينتو في المركز العشرين الأخير برصيد عشر نقاط ليصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية. وتعرض بينفينتو للهزيمة الثالثة والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.