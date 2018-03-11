في الثواني الأخيرة.. رأسية سيلفا تعيد ميلان إلى الانتصارات

انتزع ميلان فوزا صعبا أمام جنوى بعد تغلبه 1 - صفر على جنور في الثواني الأخيرة من اللقاء، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كروتوني على سامبدوريا 4 - 1، وأتالانتا على بولونيا 1 - صفر، وتعادل كالياري مع لاتسيو 2 - 2، وساسولو مع سبال 1 - 1.

وعلى ملعب لويجي فيراريس، سجل أندريه سيلفا هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليقود فريقه، ميلان، للفوز على مضيفه جنوى 1 صفر. ورفع ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد جنوه عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

واكتسح كروتوني ضيفه سامبدوريا 4 - 1 وسجل أهداف كروتوني مارسيلو تروتا، هدفين، في الدقيقتين السادسة و36 وأدريان ستويان في الدقيقة 23 من متابعة لركلة الجزاء التي أضاعها تروتا، وماتياس سيلفيستر، لاعب سامبدوريا، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85. فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا دوفان زاباتا في الدقيقة 70.

ورفع كروتوني رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف أمام ساسولو وسبال صاحبي المركزين السابع عشر والثامن عشر، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة في المركز السابع.

وانتزع أتالانتا فوزا صعبا من مضيفه بولونيا 1 - صفر. ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن دي رون، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83. ورفع أتالانتا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بولونيا عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف أودينيزي.

وتعادل كالياري مع لاتسيو 2 - 2. وسجل هدفي كالياري ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 25 ونيكولو باريلا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي لاتسيو لوكا سيبيتيلي، لاعب كالياري، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35 وشيرو إيموبلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة. ورفع كالياري رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع لاتسيو رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع.

وخيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت ساسولو بضيفه سبال. وتقدم سبال بهدف سجله ميركو أنتينوسكي في الدقيقة 27 ،وتعادل ساسولو بهدف سجله كوما باباكار في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وأضاع ماتيو بوليتانو ركلة جزاء لساسولو في الدقيقة 46. ورفع ساسولو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف، أمام سبال صاحب المركز الثامن عشر.