في قمة غلاسغو.. سلتيك يهزم غريمه رينجرز بعشرة لاعبين

عدل سلتيك تأخره مرتين وخاض آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين ليفوز 3-2 على رينجرز في لقاء قمة غلاسغو الذي اتسم بالتقلب على ملعب إيبروكس ليزيد من تصدره للدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم.

وابتعد فريق المدرب بريندان رودجرز بفارق 9 نقاط في الصدارة ولديه مباراة مؤجلة. ويحتل غريمه اللدود المركز الثاني. وفشل رينجرز الآن في الفوز على سلتيك في 9 مباريات.

وبدا أن رينجرز في طريقه لإنهاء هذه المسيرة السيئة عقب تقدمه في الدقيقة الثالثة عن طريق جوش وينداس قبل أن ينتزع التقدم ثانية عن طريق دانييل كانديياس عقب هدف التعادل الذي سجله توم روجيتش.

ولعب سلتيك بعشرة لاعبين منذ طرد يوزو سيمونوفيتش بسبب ضربه لمنافس بالمرفق في الدقيقة 57 عقب تسجيل موسى ديمبلي لهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. لكن سلتيك لم يتأثر عقب طرد لاعبه وانتزع الفوز في الدقيقة 69 بمجهود فردي رائع من الفرنسي أودسون إدوارد عقب دقيقتين من حلوله بديلا.

ولم تنته الإثارة عند هذا الحد حيث أضاع الفريدو موريلوس مهاجم رينجرز فرصة خطيرة من مسافة قريبة للغاية في الدقيقة 88.