إنييستا ينعش تدريبات برشلونة قبل مواجهة تشيلسي

شارك اللاعب الإسباني أندريس إنييستا في جزء من التدريبات الجماعية لنادي برشلونة يوم الاثنين، الأمر الذي يعزز من حظوظه في خوض مباراة فريقه المصيرية أمام تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في إياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وكان لاعب الوسط الإسباني قد تعرض لإصابة في الساق اليمنى خلال مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الرابع من مارس الجاري، حيث أثبتت الفحوصات الطبية اللاحقة على اللقاء حاجته للراحة لمدة ثلاثة أسابيع، إلا أن اللاعب يسير بخطى متسارعة، على عكس المتوقع، نحو التعافي.



وبعد التدرب لعدة أيام في قاعة اللياقة البدنية، انضم إنييستا للتدريبات الجماعية لبرشلونة لبعض الوقت، مما يزيد من احتمالات حصوله على إذن طبي للمشاركة أمام تشيلسي.



وكان إنييستا عنصرا مؤثرا في صفوف برشلونة خلال مباراة الذهاب بعد أن صنع هدف التعادل الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وفي مباراة العودة، لن يتمكن ارنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، من الاستعانة بخدمات لاعب الوسط الإسباني دينيس سواريز والظهير البرتغالي سيميدو للإصابة.