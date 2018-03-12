الإنجليزي كاريك يقرر اعتزال كرة القدم

أكد لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مايكل كاريك انه سيضع حدا لمسيرته في الملاعب في نهاية الموسم الحالي بعمر السادسة والثلاثين.

وانضم كاريك الى صفوف يونايتد قادما من توتنهام هوتسبر عام 2006، وحقق مع الشياطين الحمر 18 لقبا بينها الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس العالم للاندية مرة واحدة.

إلا أن كاريك خاض أربع مباريات فقط هذا الموسم، علما أنه تلقى علاجا للتخلص من عدم انتظام في ضربات القلب، بعدما تم تشخيص ذلك أعقاب مباراة ضمن كأس الرابطة في سبتمبر الماضي.

وقال كاريك: يحين وقت، أحببت ذلك أم لا، يقول لك جسدك فيه أنه يجب التوقف عن مزاولة كرة القدم. ها قد بلغت هذه اللحظة.

ويتوقع ألا يعني الاعتزال انتهاء مسيرة كاريك مع يونايتد، اذ يرجح أن ينضم إلى الجهاز الفني للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعلق كاريك على ذلك بالقول: الأمر تمت تسويته بشكل ما، لا زلنا نتحدث بهذا الشأن لذا لا يمكن تأكيد أي شيء في الوقت الحالي، إلا أن ذلك هو المرجح.