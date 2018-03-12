باتشواي يواصل تألقه ويقود دورتموند لتجاوز فرانكفورت

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا، بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 3 - 2، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري، والتي شهدت أيضا تعادل لايبزيغ مع شتوتغارت سلبيا.

وأنهى بوروسيا دورتموند الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ماركو روس، لاعب فرانكفورت، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني تمكن فرانكفورت من تعديل النتيجة بهدف سجله لوكا جوفيتش في الدقيقة، 75 إلا أن ميشي باتشواي سجل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 77، ثم تعادل فرانكفورت عن طريق داني بلوم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، إلا أن ميشي باتشواي سجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، محققا أول فوز له بعد التعادل في آخر جولتين، وهو الفوز الثاني عشر لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في تسع.

فيما توقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز الخامس، متلقيا هزيمته الثانية في آخر خمس مباريات وهي الهزيمة الثامنة له بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في ست مباريات.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق لايبزيغ في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شتوتغارت. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتحيت لهما أمام المرميين طوال المباراة ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، المؤهل للدوري التمهيدي بالدوري الأوروبي، كما رفع شتوتغارت رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.

ويذكر أن هذا التعادل هو السابع لفريق لايبزيغ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في 11 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لشتوتجارت هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في 12 مباراة.