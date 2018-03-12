بوكيتينو يشعر بالقلق من إصابة هاري كين

سيخضع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي يتقاسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لفحص بالأشعة لتحديد مدى الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في الفوز 4-1 على بورنموث يوم الأحد.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي أحرز 24 هدفا في الدوري هذا الموسم ومن المتوقع أن يقود هجوم إنجلترا في كأس العالم المقبلة لإصابة بعد تدخل من أسمير بيغوفيتش حارس بورنموث مما أدى إلى مشكلة في الكاحل الأيمن. ولم يستطع كين مواصلة اللعب وخرج بعدها بقليل.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام: نشعر بالقلق لأننا لا نعلم ماذا حدث له، ويجب أن ننتظر حتى الغد أو بعد غد ليخبرنا الفحص بالأشعة بحقيقة الموقف، وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة. هذه أمنيتي.

وغاب كين لعشرة أسابيع في الموسم الماضي بأكمله بعد إصابة في الكاحل ذاته في مناسبتين، ومن المحتمل أن يغيب عن مواجهتي إنجلترا ضد هولندا يوم 23 مارس ثم إيطاليا بعد ذلك بأربعة أيام.