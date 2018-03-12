تيتي يضم ويليان جوزيه إلى قائمة المنتخب البرازيلي

كشف المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم يوم الاثنين عن قائمة فريقه استعدادا للمباراتين الوديتين أمام منتخبي روسيا وألمانيا والمقررتين في 23 و27 مارس الحالي.



وخلت القائمة من اسم اللاعب الشهير نيمار بسبب الإصابة فيما ضمت وجهين جديدين هما تاليسكا وويليان جوزيه. ويخوض الفريق المباراتين في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وكان نيمار أصيب خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جيرمان أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي قبل أسبوعين وتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع بعد الجراحة التي أجراها في مشط القدم قبل عدة أيام وذلك بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.



ويغيب نيمار عن الملاعب لفترة قد تمتد إلى أواخر مايو المقبل فيما سيتحدد موعد عودته للملاعب من خلال لفحص الطبي المقرر له في منتصف نيسان/أبريل المقبل.



واستدعى تيتي المهاجم ويليان جوزيه (26 عاماً) بعد تألقه مع ريال سوسييداد الإسباني في الموسم الحالي ليكون أول استدعاء له إلى صفوف راقصي السامبا.



كما استدعى تيتي اللاعب تاليسكا الذي يتألق حاليا مع بشكتاش التركي علما بأن اللاعب استدعي لقائمة الفريق في 2014 قبل مباراتين وديتين لراقصي السامبا.



وإلى جانب نيمار ، يغيب عن القائمة التي أعلنها تيتي اليوم ، والتي ضمت 25 لاعبا ، اللاعب أليكس ساندرو ظهير أيسر يوفنتوس الإيطالي.