سامباولي يضم المصاب أغويرو لمواجهة إيطاليا وإسبانيا

أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم خورخي سامباولي تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد إيطاليا وإسبانيا في 23 و27 مارس الحالي، وتضمنت اسم مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرخيو أغويرو رغم إصابته.

ومن المتوقع أن يغيب أغويرو عن الملاعب حتى أسبوعين بسبب اصابة في ركبته تعرض لها خلال تمارينه مع فريقه مانشستر سيتي السبت، بحسب ما كشف الأحد في حسابه على تويتر قائلا: خلال تدريب شعرت بانزعاج في ركبتي اليسرى وقال لي طبيب النادي إني سأعود لتدريبات الفريق بعد نحو أسبوعين. أما الآن فحان وقت التعافي.

ويرجح أن يعود أغويرو، صاحب 30 هدفا مع سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى متصدر الدوري الممتاز في 31 مارس، ورغم ذلك قرر سامباولي إدراج اسمه في التشكيلة التي ستواجه إيطاليا في مانشستر الإنجليزية وإسبانيا في مدريد، وذلك ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وتضمنت تشكيلة الـ27 لاعبا، 5 فقط يلعبون في الدوري الأرجنتيني، فيما تلعب الغالبية العظمى في القارة الأوروبية وبينهم مهاجم يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين الذي علم منذ الأول من الشهر الحالي بأنه عائد للمنتخب للمرة الأولى منذ 9 أشهر.

وغاب عن التشكيلة التي يقودها نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، شريك هيغواين في هجوم يوفنتوس باولو ديبالا وهداف إنتر الايطالي ماورو إيكاردي، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي خافيير باستوري.

ويختتم منتخب الارجنتين استعداداته لكأس العالم بلقاء مضيفه الإسرائيلي في 9 يونيو. ووقعت الأرجنتين المتوجة بكأس العالم مرتين في المجموعة الرابعة التي تضم ايسلندا وكرواتيا ونيجيريا.