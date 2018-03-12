فيدال ينوي التحول إلى مدرب بعد الاعتزال

كشف اللاعب التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط بايرن ميونخ الألمانيأنه يرغب في أن يصبح مدربا بعد أن ينهي مسيرته الرياضية كلاعب محترف.



وقال فيدال في تصريحات لمجلة كيكر الألمانية الرياضية تحدث من خلالها عن خططه المستقبلية: أرغب في أن أصبح مدربا، أتمنى أن احتفظ برغبتي هذه حتى نهاية مسيرتي كلاعب كرة قدم.



وردا على سؤال عما إذا كان سيظل يدافع عن ألوان بايرن ميونخ بعد يونيو 2019، وهو تاريخ انتهاء تعاقده مع النادي الألماني، قال فيدال: إذا بقيت أو جددت سيتوقف هذا على مسؤولي النادي، لقد أظهرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة من أكون.



وفي الوقت الذي يتطلع فيه إلى الفوز مع النادي البافاري بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا)، أكد فيدال أن هدفه هو الاستمرار في اللعب في أوروبا حتى يكمل 36 أو 37 عاما ثم الانتقال لموسم واحد لصفوف كولو كولو، النادي الذي بدأ فيه مسيرته بتشيلي.



وأشار فيدال إلى أنه لا يشعر بأي ضغوط بين صفوف بايرن ميونخ فيما يتعلق بالموسم المقبل في ظل المنافسة الكبيرة التي تنتظره في وسط الملعب مع وصول اللاعب ليون غوريتزكا.



واستطرد فيدال قائلا: يمكنهم أن يقولوا أن غوريتزكا سينضم لبايرن ميونخ ولكن لا يمكنهم أن يقولوا أين سيلعب، بالطبع هو لاعب من طراز رفيع .

وأوضح فيدال (30 عاماَ) أنه لا يفكر في اللعب في دول أو دوريات أخرى لأنه مهتم كثيرا بالفوز بالألقاب واللعب في كل موسم بدوري أبطال أوروبا.

وتابع: ولهذا ألعب في بايرن، أرغب في إظهار كينونتي وترك أثار في كرة القدم، هذا هو دافعي. وأكمل قائلا: بايرن هو ما أريده وأحتاجه تحديدا، أرغب في الفوز بالألقاب الثلاثة مع هذا النادي وآمل في أن يحدث هذا في العام الجاري.