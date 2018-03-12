فينغر: تراجع حضور جماهير أرسنال يقلقني

يشعر أرسين فينغر مدرب أرسنال بالقلق نتيجة التراجع الواضح في الحضور الجماهيري خلال مباريات فريقه على ملعبه استاد الإمارات في الأسابيع الأخيرة لكنه في الوقت نفسه أكد ثقته في أن الفريق سيفعل كل ما هو مطلوب لاستعادة دعم وتشجيع جماهيره.



وقالت تقارير صحفية بريطانية إن آلاف المقاعد كانت خالية خلال فوز أرسنال على ضيفه واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز يوم الأحد رغم بيع النادي معظم تذاكر المباراة.



وكان عدد الجماهير أقل أيضا خلال المباراة التي انتهت بهزيمة أرسنال 3-0 أمام مانشستر سيتي المتصدر في وقت سابق من الشهر الجاري رغم أن سوء الأحوال الجوية وتدني درجات الحرارة ربما كان سببا في تراجع الحضور الجماهيري في ذلك اليوم، واعترف فينغر بأن تراجع الحضور الجماهيري يشكل قلقا بالنسبة له.



وقال المدرب الفرنسي المخضرم في تصريحات صحفية: بالطبع أشعر بالقلق لأنني أريد أن يقف جمهورنا خلف فريقنا وأن يشعر بالسعادة.. لكن بعد ما حدث في الأسبوع الآخر أمام سيتي فإننا نتفهم الأمر قليلا.



وأضاف فينغر: في مجالنا يتعين علينا العمل على وقوف الجماهير إلى جانبنا والقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق ذلك. وهذا ما نسعى للقيام به.



ويحتل أرسنال المركز السادس بين فرق دوري إنجلترا الممتاز برصيد 48 نقطة وهو بذلك بعيد عن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



ويمكن لأرسنال التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي، وتغلب على ميلان 2-0 في ذهاب دور 16 وسيلتقي مع منافسه الايطالي إيابا الخميس المقبل.