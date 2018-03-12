شاهد.. رئيس نادي كرة قدم يشهر سلاحه بوجه الحكم

ألغيت مباراة ديربي العاصمة اليونانية أثينا التي جمعت الأحد بين ناديي باوك سالونيك وأيك أثينا في إطار منافسات الدوري اليوناني لكرة القدم بعد اقتحام مالك الأول لملعب اللقاء في الدقيقة 89 وهو يحمل سلاحا ناريا.



وفي تلك الدقيقة، عندما كان الفريقان متعادلان في النتيجة بدون أهداف، ألغى حكم اللقاء هدفا لباوك بداعي التسلل، مما دفع ايوان سافيديس، مالك ورئيس النادي لاقتحام الملعب وتهديد الحكم ولاعبي الفريق المنافس، طبقا لما نقلته المقاطع المصورة التي بثها التلفزيون اليوناني.

وبث التلفزيون الحكومي اليوناني ومجموعة من المواقع الإخبارية صورا لسافيديس وهو يحمل سلاحا ناريا عندما كان يركض باتجاه الملعب.







وعلى إثر ذلك، انطلق الحكم ومساعدوه إلى غرفة خلع الملابس، وطبقا لما أفادت به وسائل الإعلام فيما بعد، رجع الحكم عن قراره وأقر بصحة الهدف أمام قائدي الفريقين.



ورفض فريق أيك العودة مرة أخرى إلى الملعب، لتضطلع المحكمة الرياضية اليونانية بالفصل في مصير هذا اللقاء. ويتربع أيك على قمة جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين عن باوك.