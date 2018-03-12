مورينيو يبحث عن حل أزمة بوغبا قبل لقاء أشبيلية

أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بحاجة لحل أزمة حقيقية في صفوف فريقه وأن يجيب على الاستفسار (كيف تحل مشكلة مثل بول بوغبا ؟) الذي يخيم على أجواء الفريق قبل مواجهة أشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا.



ولم تحسم مشاركة الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق في المباراة حتى الآن نظرا لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة بكدمة.



ويطمح مورينيو إلى الاستعانة في هذه المباراة الحاسمة بجهود بوغبا ، الذي تعاقد مع النادي في 2016 مقبل 89 مليون جنيه استرليني (123 مليون دولار) ، حيث يحتاج مانشستر يونايتد للفوز بأي نتيجة بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب أشبيلية بالتعادل السلبي.



وإذا لم يستطع بوغبا المشاركة في المباراة ، سيواصل مورينيو الدفع باللاعبين نيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتوميناي في خط الوسط بعدما ساعدا الفريق على الفوز 2- 1 في المباراة أمام ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وغاب بوغبا (24 عاماً) عن لقاء ليفربول بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي وقد يغيب اللاعب عن مباراة الغد بسبب الإصابة وهو ما سيحرم فريق مورينيو من عنصر مؤثر للغاية.



وخلال 52 مباراة خاضها مع الفريق ، سجل بوغبا ثمانية أهداف وصنع 13 هدفا لزملائه ولكن انزعاج مورينيو من غياب اللاعب لا يصل لحد الخوف خاصة وأن الفريق تعادل سلبيا مع أشبيلية ذهابا في غياب بوغبا أيضا.



وقال فرانك لامبارد مهاجم تشيلسي السابق ، والذي لعب في تشيلسي تحت قيادة مورينيو ، إنه يشعر بأن إصابة بوغبا في التدريبات ساعدت مورينيو على إيجاد أفضل خط وسط له.



وأوضح : نجح مورينيو في التوصل لأفضل توازن في الفريق بأكمله. يعرف اللاعبون مهامهم بدون كرة ، وهذا هو ما يريده مورينيو من لاعبيه. ماتيتش وماكتوميناي تحليا بالالتزام في وسط الملعب.



وبرهن بوغبا في العديد من المناسبات مع ناديه ومنتخب بلاده على أنه لاعب عالمي ولكن رد فعل الفريق ومورينيو تجاه أداء ماكتوميناي تشير إلى صعوبة مهمة بوغبا في استعادة مكانه بتشكيلة الفريق.



وأبدى مورينيو إعجابه بأداء ماكتوميناي في لقاء ليفربول رغم انزعاج بعض جماهير الفريق من اللاعب الذي يفضل لعب التمريرات البسيطة على مواجهة المزيد من المخاطر.



وصرح مورينيو ، إلى المراسلين ، قائلا : انزعجت من رد فعل الجماهير تجاه ماكتوميناي. إنه صبي في العشرين من عمره اتخذ كل القرارات الصحيحة.



وأضاف : إنهم يريدونه أن يتخذ القرارات الخاطئة. عندما يقرر صبي أن يكثر حدة المباراة وألا يفقد الكرة ويحرص على الاحتفاظ بالكرة من خلال تمريرة خلفية ، فإنه يعطي بهذا الحل فرصة للاحتفاظ بالكرة في مواجهة الفريق المنافس.



وأشار : كان هذا هو القرار الصائب ولكن العديد من اللاعبين وأصحاب الخبرة لا يقدمون على هذا الحل. رد فعل الجماهير قد يكون ضدي بسبب قراراتي. وهذه ليست مشكلة.